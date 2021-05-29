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Происшествия29 мая 2021 17:48

«У бабушки голова застряла в решетке!» Внучка пермячки вызвала спасателей

Спасенную подгулявшую женщину они довели до дома
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Та самая многоэтажка. Фото: Яндекс карты.

Та самая многоэтажка. Фото: Яндекс карты.

- Помогите, у моей бабушки голова застряла в решетке забора! – раздался на тревожном телефоне детский голос.

Ребенок смог сообщить, где приключилась беда, и спасатели городской службы спасения срочно выехали в Мотовилиху, в Рабочий поселок.

Возле многоэтажки на улице Хрустальная, 32 они увидели женщину, застрявшую в металлической конструкции, а рядом с ней девочку. Голову пермячки им удалось извлечь, не разрезая металл.

Как рассказывают бойцы службы спасения, пострадавшая была слегка навеселе, поэтому они на всякий случай вместе с внучкой довели ее до дома.

ЧП