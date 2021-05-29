В Перми 73-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка

Скриншот видео.

В соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Встречной в Перми автомобиль сбил насмерть подростка. На видео, которое появилось в аккаунте «ДТП и ЧП Пермь» Инстаграм видно, что у машины сильно поврежден капот.

- В 13.55 в районе дома на улице Встречная, 37 двигался автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 73-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Он допустил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства этого ДТП.