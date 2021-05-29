Две пермячки спасли утят заблудившейся утки

Скриншот видео.

В одном из месенджеров появилось видео о том, как в Мотовилихинский пруд в Перми две женщины выпускают множество маленьких утят. Выложила его пермячка Надежда Шардина в телеграмм-канале «PermskayaTelezhka».

На видеозаписи видно, что утята выбегают из картонной коробки и весело бегут к воде. И только один из них немного замешкался.

Пермячка объяснила в комментарии к видео, что утка привела птенцов в жилой квартал на улицу 1905 года и, судя по всему, растерялась. Она не знала, как отвести утят к воде.

- Видимо, у утки сломался «навигатор», пришлось брать коробку у продавца фруктов, ловить ее и птенцов, - написала автор видео. - Доставили всех с женщиной к пруду!