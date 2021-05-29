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Общество29 мая 2021 11:01

В Перми на две ночи перекроют движение на Комсомольском проспекте

Участок дороги будет закрыт 5 и 12 июня
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Автомобилистам советуют заранее выбирать пути объезда

Автомобилистам советуют заранее выбирать пути объезда

Фото: Василий Вахрин

В Перми ночью 5 и 12 июня закроют движение на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Движение будет закрыто на участке проспекта от улицы Краснова до улицы Революции с с 00:00 до 06:00 5 июня по четной стороне и в то же время 12 июня – по нечетной. Это связано с проведение капитального ремонта Комсомольского проспекта, - объяснили в городском департаменте дорог и транспорта.

Автомобилистам советуют заранее выбирать пути объезда.