Александр Согин. Фото: поисковой отряд Лиза Алерт

Вахтовик из Пермского края пропал по пути домой. Об этом сообщает «КП»-Сыктывкар».

В Усинске пропал 56-летний житель Прикамья Александр Согин. С 14 мая его местонахождение неизвестно. Мужчина должен был в назначенное время вернуться с вахты в родной город, но до дома так и не добрался и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицейским.

Приметы

Рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза.

Особые приметы: тату на пальцах левой руки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра, просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 102.