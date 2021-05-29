Горожанам посоветовали запасать воду: график отключения водоснабжения в Перми с 29 мая по 5 июня

Ну и где вода? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С приходом лета ремонтировать водоводы, а значит, отключать водоснабжение в Перми реже не станут. Наоборот.

В компании «Новогор Прикамье» сообщили, какие дома, на сколько и когда останутся без воды в конце мая и начале июня. Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в график отключения водоснабжения.

29 мая с 9.00 до 17.00 без воды придется посидеть жильцам домов на улицах:

- Маяковского, 42 А, 42 Б, 42 В, 42 Г, 44 А, 46 А, 46 Б;

- Новоколхозная, 2.

30 мая с 9.00 до 19.00 воды не будет по таким адресам:

- Карпинского, 84, 87, 87А;

- Оборонная, 29.

С 10.00 1 июня до 10.00 2 июня воды не будет в домах на улице Фрунзе 41, 67, 69, 93.

2 июня с 9.00 до 15.00 воду отключат в домах на улице Уинской, 29, 31, 33.

С 10.00 2 июня до 10.00 3 июня вода не будет бежать из кранов в домах на улицах:

- Крисанова, 3, 5;

- Монастырская, 117, 119, 121, 123;

- Решетникова, 4, 5.

3 июня с 10.00 до 18.00 планируется отключение водоснабжения на улицах:

- Волынская, 12;

- Запрудская 1-я, 74;

- Колыбалова, 52;

- Чермозская, 21.

5 июня с 10.00 до 15.30 воды на будет по следующим адресам:

- Комсомольский проспект, 54, 56, 58;

- Тимирязева, 50, 52, 54.