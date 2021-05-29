«Грозы, сильный ветер и заморозки до -2 градусов». Синоптики уточнили прогноз погоды в Прикамье на выходные

Погода скоро начнет портиться. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Синоптики Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, чего нам стоит опасаться в выходные дни и в начале следующей недели.

Субботний день еще будет по-летнему теплым – в Перми ожидается от 24 до 29 градусов тепла и прояснения на небе. Но вот по северу края будет уже заметно прохладнее – от 17 до 22 градусов. Правда, при этом в многих территориях прогремят грозы и подует сильный ветер – до 20 метров в секунду.

Погода начнет заметно портиться в воскресенье. Днем в Перми будет не больше 21 градуса, а на севере – не выше 11 градусов. Грозы продолжатся, пройдут несильные, но затяжные дожди, а ветер еще больше усилится – порывы могут достигать 22 метров в секунду.

Ночь на понедельник обещает быть очень холодной – от 3 до 8 градусов выше нуля, а в низинах и горах на севере могут быть заморозки до -2 градусов.

Первый день следующей недели тоже теплым не будет – ожидается от 11 до 16 градусов. Скрасить ощущения может то, что осадков не ожидается, и из-за облаков часто будет выглядывать солнце.