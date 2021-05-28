В Прикамье окончены поиски 16-летнего подростка

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25 мая 16-летний Арсений вместе с момой был а гостях. Парень попросил у мамы ключи от квартиры, сказав, что пойдет домой поесть, но домой он так и не пришел. Его родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Те объявили поиски подростка.

Его безуспешно искали трое суток. Сегодня вечером, 28 мая, он нашелся.

Как рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией, его обнаружили в доме у парня. Тот его накормил. А Арсений раздобыл себе новую куртку – возможно, он хотел поменять одежду, чтобы его не нашли по приметам. Сейчас беглеца опрашивают в полиции, пытаясь выяснить, почему он решил сбежать из дома.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили о прекращении поисков и попросили снять все репосты в соцсетях.