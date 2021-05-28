Сбер и Правительство Пермского края провели роуд-шоу для инвесторов

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Сбер помог Правительству Пермского края презентовать инвесторам возможности региона в ходе роуд-шоу, которое состоялось в офисе банка на Кутузовском проспекте, 32 в Москве.

С приветственным словом к аудитории обратился Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил гостям инвестиционный потенциал региона. Перед инвесторами также выступили заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков и заместитель председателя правительства Алексей Черников.

Докладчики представили достижения и планы Пермского края по развитию промышленного сектора, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма, в том числе с помощью инструментов государственно-частного партнерства. Затем состоялось обсуждение отраслевых проектов в отдельных группах.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф:

«Я думаю, все знают, что такое Пермь. Это один из наиболее потенциальных регионов страны. Регион, который включает в себя великое сочетание факторов. Первый — сырье, нефть, большое количество разнообразных полезных ископаемых на территории. Второй —традиционная промышленность, это крупный промышленный регион. Третье — это инновационный регион, еще со времен своей молодости я знал Пермь по двум вещам: пермские IT-компании и культура. В Пермском крае потрясающие талантливые люди.

Мы со своей стороны, будем стараться сделать всё, чтобы Россия была также как ряд Европейских стран сильна своими крупными городами. Чтобы помимо Московской и Петербуржской агломерации, был еще десяток таких территорий в России, которые могли бы конкурировать. Очень хочется, чтобы Пермская агломерация была таким привлекательным местом. Ведь главный человек в экономике — это предприниматель и его надо поддерживать».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин:

«Состав участников демонстрирует, что интерес к Пермскому краю у инвесторов есть — со стороны крупных медицинских холдингов, промышленных предприятий, IT-компаний. Есть интересанты в развитии сельского хозяйства и строительного бизнеса. Еще одними из перспективных направлений для развития региональной экономики — вложения в деревообработку, горнолыжные центры. Думаю, что каждый потенциальный инвестор сможет найти для себя подходящую нишу. Мы открыты для инвестиций, потому что за ними стоит развитие наших территорий, создание новых рабочих мест, развитие социальной сферы. У нас есть разные проекты, и они подлежат осмыслению с точки зрения применения финансовой модели реализации.

В частности, в зависимости от интересов инвесторов готовы к софинансированию и привлечению федеральных капитальных грантов на проекты, а также рассчитываем на прямые инвестиции, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Нам нужно многое успеть сделать, чтобы край стал привлекательным регионом как для инвесторов, так и для его жителей. Мы не мечтатели, и понимаем, чтобы переломить миграционный поток, потребуется время. Но его нужно потратить с пользой — на создание новой комфортной городской среды, качественного образования, на привлечение интереса молодежи к жизни в регионе, увеличение числа рабочих мест с зарплатами выше средней по России. Все это требует инвестиций и времени, но шансы у нас есть. Я верю в Пермский край и надеюсь на долгосрочное продуктивное сотрудничество со Сбером».