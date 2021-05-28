Алексей Дёмкин проконтролировал возведение улицы Строителей

Фото: администрация г.Перми.

Городские власти обеспокоены дорожной ситуацией, сложившейся в микрорайоне Парковый.

Здесь продолжается возведение автомагистрали на улице Строителей. Объект очень важен для города, но сроки строительства были перенесены. А сейчас сюда переместилась часть транспортного потока в связи с реконструкцией улицы Попова, что еще большем осложнило движение. К тому же альтернативный выезд через тоннель по улице Дзержинского сейчас закрыт на ремонт.

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл выездное совещание на улице Строителей, на которое пригласил представителей краевого Управления автомобильных дорог и транспорта и депутатов гордумы.

– Вот уже второй год ведется стройка четырехполосной магистрали, - отметил Алексей Дёмкин. - Изначально было допущено отклонение от сроков, сейчас они навёрстываются. Город продолжит контролировать ход работ, чтобы как можно скорее обеспечить жителям Дзержинского района нормальные условия. Хотя объект и краевой, он находится на территории Перми. К нам обращаются жители, которых беспокоят сроки ремонта, они испытывают неудобство из-за пробок на дорогах. Дело осложняется тем, что параллельно ремонтируется тоннель на улице Дзержинского и реконструируется улица Попова. Заказчик работ сообщил, что первый этап строительства дороги должен быть завершен в ноябре, подрядчик пообещал, что откроет движение раньше.

Глава Перми подчеркнул, что горожане очень ждут эту дорогу.

- Объект амбициозный, он должен связать Западный и Восточный обходы и серьёзно разгрузить трафик, приняв потоки со стороны Красавинского моста и обеспечив быстрый доступ в центр города, - отметил Алексей Дёмкин.

– Жители Кировского района и правого берега каждый день сталкиваются с проблемой заезда в центр города, тут образуются заторы, - напомнил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, - Поэтому очень важно как можно быстрей открыть здесь движение.

По информации заказчика работ, всего предусмотрено 4 этапа строительства. На первом – строится участок дороги от улицы Куфонина до Вишерской, работы выполнены на 65 процентов.

Сейчас в управление дорожного проектирования Пермского края разработали и направили на госэкспертизу проект по второму этапу возведения улицы Строителей. Заключить договор по контракту на строительство планируют в октябре этого года.

НАША СПРАВКА

Для обеспечения транспортной доступности открыто движение по временной схеме по левой полосе от улицы Куфонина до улицы Желябова, для этого нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки.