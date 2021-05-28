Пермячка приняла каякера за утопленника

Сохранить равновесие в байдарке неопытному человеку бывает непросто. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жительница десятиэтажки на улице Героя Куфонина, 28/1 позвонила на телефон единой диспетчерской службы города. Эта высотка выходит окнами на залив реки Мулянка в микрорайоне Парковый.

Встревоженным голосом она сообщила, что в районе дикого пляжа, кажется, утонул человек.

Спасатели оперативно прибыли на место, но к их приезду на речной глади никого уже не было. Они стали расспрашивать сидящих на берегу рыбаков. Те рассказали, что на реке плавали два каяка, один из них перевернулся. Оказавшийся в воде каякер вытянул байдарку на берег и вновь сел в нее. Затем вдвоем с товарищем они уплыли.