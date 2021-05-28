В расписании пермского аэропорта появились рейсы авиакомпании Red Wings

Red Wings будет выполнять рейсы в Москву ежедневно. Фото: Василий Вахрин

С 28 мая самолеты авиакомпании Red Wings станут частыми гостями в Перми. Авиакомпания будет выполнять рейсы в Москву ежедневно. Из Домодедово самолет будет отправляться 7.20 и приземляться в Перми в 11.35. Из Перми рейс будет вылетать в 12.35 и приземляться в Домодедово в 13.05.

Также Red Wings с 31 мая запустятся полеты в Сочи. Полеты будут проходить три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, а 3 июня по четвергам и воскресеньям полетят в Симферополь.