МЧС предупреждает о шквалистом ветре и грозах в Пермском крае

В Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветра. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае 28 и 29 мая ожидаются дожди, местами грозы, при грозе порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на синоптиков.

В субботу в Пермском крае переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза (по северу облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь). Температура воздуха ночью +9…+14° (по северу и востоку +4…+9°), днем +24…+29° (по северу +14…+19°). Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, днем по югу порывы до 12 м/с.

В субботу в Перми переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +26…+28°. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с.

В ночь на воскресенье в Прикамье похолодает и на 30 градусную жару рассчитывать больше не придется.