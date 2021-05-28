Группа компаний ПЗСП начала освоение площадки в Свердловском районе

Фото: ПЗСП

В доме комфорт-класса по ул. Яблочкова, 3 будет 17 этажей, 6 подъездов и 528 квартир. Одно из главных преимуществ новостройки – просторные планировки квартир и отделка «под ключ». Это выгодно отличает дом от прочих строящихся объектов в микрорайоне Краснова.

Группа компаний ПЗСП сдает дома с полной отделкой: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений и можно будет заселиться в новую квартиру сразу после получения ключей.

В доме предусмотрено всё для комфорта жителей: входы в подъезд с уровня земли, большие парадные, два лифта, в каждой квартире есть места для хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторная парковка.

На первом этаже дома проектом предусмотрены коммерческие помещения для магазинов и организаций сферы услуг, что обеспечит жителей дома необходимой инфраструктурой.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Первые три месяца после сдачи дома видеонаблюдение будет оплачено застройщиком.

Генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин: «Мы ценим комфорт наших жителей, поэтому проектом предусмотрены просторные планировки даже однокомнатных квартир, коммерческие помещения на первом этаже дома, которые обеспечат жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. При этом как социально ответственный бизнес на старте продаж мы установим цены квадратного метра существенно ниже рыночной».

Старт продаж квартир в доме по ул. Яблочкова, 3 намечен на середину июня. Чтобы в числе первых узнать о старте продаж, оставляйте заявку на сайте в разделе «Наши планы».

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.