«Уралкалий» выделит на летнюю оздоровительную кампанию детей своих сотрудников более 97 млн рублей

Фото: «Уралкалий»

Началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий». Традиционно дети отдохнут в загородном лагере «Уралкалия» «Уральские самоцветы» (г. Соликамск, Пермский край) и санатории «Вита» на Черном море (г. Анапа, Краснодарский край). Впервые 270 детей смогут отдохнуть в муниципальном загородном оздоровительном лагере «Дружба» (г. Березники, Пермский край).

- Полноценный отдых, оздоровление и досуг детей сотрудников Группы «Уралкалий» остается одним из приоритетных направлений социальной политики Компании. В этом году на финансирование детского отдыха будет направлено более 97 млн рублей,- отмечает директор по персоналу ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова.

Всего за летний период в «Уральских самоцветах» отдохнут 816 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. В «Уральских самоцветах» созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, спортивные площадки. Отдыхающие проживают в благоустроенных корпусах в четырехместных комнатах, питание в лагере пятиразовое. Летняя кампания пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации отдыха и оздоровления детей, установленными Роспотребнадзором.

В санатории «Вита» в Анапе отдохнут и пройдут оздоровление 824 ребенка в возрасте от 9 до 15 лет. Отдых и лечение здесь также пройдут в 4 смены по 21 день. Стоимость путевки для сотрудников Группы «Уралкалий» в детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и санаторий «Вита» составит не более 10%. Остальные расходы по летнему отдыху детей сотрудников берет на себя Компания в рамках социального пакета.