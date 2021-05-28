В Пермском крае мужчина нанял киллера, чтобы убить предпринимателя

Подозреваемый в организации убийства задержан и находится под стражей.
Фото: архив "КП"
В Кунгуре правоохранителями было предотвращено заказное убийство. 50-летний местный житель решил расправиться со своим 66-летним знакомым предпринимателя. Для этого он решил нанять киллера.
О том, что мужчина ищет исполнителя, стало известно полицейским. За устранение предпринимателя заказчик готов был заплатить 800 тысяч рублей. В роли киллера выступил оперативник. После всех договоренностей, заказчик предал деньги исполнителю, в этот момент его задержали оперативники. Жителю Кунгура предъявили обвинение в организации и приготовлению к убийству по найму.
О мотивах, которые побудили мужчину заказать своего знакомого, следователи называют - личную неприязнь.
- По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.