В Пермском крае мужчина нанял киллера, чтобы убить предпринимателя

Подозреваемый в организации убийства задержан и находится под стражей. Фото: архив "КП"

В Кунгуре правоохранителями было предотвращено заказное убийство. 50-летний местный житель решил расправиться со своим 66-летним знакомым предпринимателя. Для этого он решил нанять киллера.

О том, что мужчина ищет исполнителя, стало известно полицейским. За устранение предпринимателя заказчик готов был заплатить 800 тысяч рублей. В роли киллера выступил оперативник. После всех договоренностей, заказчик предал деньги исполнителю, в этот момент его задержали оперативники. Жителю Кунгура предъявили обвинение в организации и приготовлению к убийству по найму.

О мотивах, которые побудили мужчину заказать своего знакомого, следователи называют - личную неприязнь.

- По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.