В семи территориях Пермского края введен запрет на посещение лесов

C 27 по 30 мая в 7 территориях края введен особый противопожарный режим. Фото: Анна Маркова

В Прикамье в некоторых районах остается напряженная пожароопасная ситуация. C 27 по 30 мая в 7 территориях края введен особый режим, об этом сообщает Минприроды края.

Жителям нельзя ходить в леса и въезжать на транспортных средствах, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Под запретом на посещение остаются леса Оханского, Очерского, Осинского, Октябрьского, Чернушинского городских округов, Частинского муниципального округа и Большесосновского муниципального района. На этих территориях сохраняется 4 и 5 классы пожарной опасности.

В лесах запрещено любое проведение работ, кроме выполнения мер противопожарного обустройства лесов, патрулирования, тушения лесных пожаров.