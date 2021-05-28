Премьера спектакля «Портрет Дориана Грея» в театре «У Моста»

Фото: театр «У Моста»

Главное событие мая в театре «У Моста» - премьера спектакля «Портрет Дориана Грея» по роману О. Уайльда. Режиссер-постановщик – Алла Чепинога. Художник - Сергей Федотов. Композитор - Екатерина Иванова-Блинова. С 28 по 31 мая на сцене театра будет представлено семь премьерных показов спектакля!

Зрители увидят музыкально-драматический спектакль, объединяющий несколько музыкальных стилей: фолк-рок, хард-рок, инструментальный авангард, классическая опера и поп-лирика. И вся музыка скреплена интонациями английского и ирландского фольклора.

Оригинальная версия культового романа «Портрет Дориана Грея» таинственного Оскара Уайльда переносит зрителя в мрачный Лондон XIX века. Невероятная образность языка ирландского писателя, его поэтическое слово, а так же танцы и оригинальная музыка делают историю ещё более многогранной и мистической.

Фото: театр «У Моста»

Эта история о необдуманном, но страстном желании Дориана Грея оставаться всегда неизменно прекрасным и молодым. Однако любое запретное желание должно быть оплачено. И плата героя – душа, которую он невольно заключает в собственном портрете. Жизненный путь героя тесно связан со вторым главным персонажем – язвительным циником лордом Генри. Именно он, словно искуситель, постепенно знакомит Дориана со всеми прелестями жизни. Что это – сделка Человека и Дьявола? Или, может быть, родовое проклятье?

Для режиссера-постановщика спектакля Аллы Чепинога это уже четвертая совместная творческая работа с коллективом театра «У Моста». Ранее Алла Чепинога осуществила в пермском театре постановку трех спектаклей: музыкальной мелодрамы «Гранатовый браслет» (2015), оперетты «Женихи» (2018), хоррор-оперы «Пиковая дама»(2020).

Фото: театр «У Моста»

Премьерные показы спектакля состоятся: 28 мая в 15.00 и 19:00, 29 и 30 мая в 14:00 и 18:00, 31 мая в 19:00

Постановка спектакля «Портрет Дориана Грея» осуществлена при поддержке Министерства культуры Пермского края.