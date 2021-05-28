В Перми бывшая судебный пристав обналичила 35 миллионов рублей с организаций, придумав им долги по зарплате

Судебная пристав окажется на скамье подсудимых за незаконное обналичивание средств с коммерческих организаций. Фото: Василий Вахрин

В Перми в скором времени будет передано в суд уголовное дело в отношении бывшего судебного-пристава исполнителя. Ее обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями.

Следователи выяснили, что с февраля 2017 года по апрель 2018 года она незаконно возбудила исполнительные производства на основании фиктивных документов о якобы имевшейся задолженности по заработной плате коммерческих организаций перед физическими лицами.

Пристав добилась наложения ареста на 35 миллионов рублей на счетах организации и принудительно их вывела на нужные счета, а затем обналичила деньги.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СКР по Пермскому краю.