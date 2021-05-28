В Прикамье в рамках нацпроекта на участке дороги река Пыж – Ванюки уложили новый асфальт

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Пермском крае продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, в Пермском районе приводят в порядок участок автодороги от реки Пыж до Ванюков.

- Это очень важный дорожный проект, - объясняют в краевом правительстве. - По Гамовскому тракту курсируют автобусы межмуниципальных маршрутов № 104 и № 130. В результате здесь будет обустроен современный альтернативный въезд в деревню Ванюки, преобразится основная дорога в село Гамово. В этих населенных пунктах проживают более 7 тысяч человек, кроме того, на этой территории расположено много садовых товариществ.

Сейчас на дороге уже появился верхний слой асфальта. До этого здесь убрали заросли деревьев и кустарников вдоль дороги, мешающие обзору, отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой.

Как известно, одним из целевых показателей нацпроекта является применение новейших технологий ремонта. В соответствии с этим требованием на отремонтированном участке дороги уложили 5-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 16, который отличается повышенной устойчивостью к образованию колейности.

Как объяснили в администрации Пермского муниципального района, до 30 июля предстоит укрепить обочины асфальтогранулятом, установить 100 новых дорожных знаков и нанести разметку термопластиком, восстановить водоотводные канавы, заменить пешеходное ограждение, установить светофор возле Савинской средней школы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что к ремонту в рамках нацпроекта нужно подходить комплексно – не только ремонтировать проезжую часть, но и приводить в порядок всю дорожную и пешеходную инфраструктуру.

НАША СПРАВКА

В этом году в Пермском крае на ремонт объектов в рамках нацпроекта выделено 2,4 миллиарда рублей. Дороги отремонтируют на территории края, в том числе, и в 4 муниципалитетах - в Перми, Пермском районе, в Добрянском и Краснокамском городских округах.