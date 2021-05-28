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Общество28 мая 2021 9:48

Первая игра в Высшей лиге КВН на Первом канале для новой сборной Пермского края, собранной из «худших» КВНщиков со всего региона

Наша команда поборется за выход в четвертьфинал
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Сборная КВН Пермского края.

Сборная КВН Пермского края.

Пермяки снова на Первом канале. В эту субботу, 29 мая, в 21:20 в эфире главного канала страны, новая сборная Пермского края по КВН вступит в борьбу за выход в четвертьфинал Высшей лиги против Армянской сборной и Белорусии, Тулы и Москвы.

Пожелаем удачи «худшим КВНщикам Прикамья», как они сами себя называют. Команда благодарит за поддержку всех своих болельщиков – жителей Пермского края и главного болельщика - губернатора Дмитрия Махонина. Болеем за наших в субботу, 29 мая, в 21:20 на Первом канале.