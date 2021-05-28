В Пермском крае мужчина провел санобработку в квартире пенсионерки за 21 000 рублей

Полицейские задержали злоумышленника, возбудили уголовное дело, его ждет суд. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Краснокамске полицейские задержали 29-летнего жителя Перми. В апреле этого года в поселке Майский он пришел домой к пожилой женщине и предложил сделать санобработку квартиры за 3250 рублей. Женщина согласилась, тогда гость достал баллон белого цвета и начал якобы выполнять работу.

Когда женщина расплачивалась, мужчина увидел, что она взяла деньги из шкафа в комнате. Тогда он попросил пенсионерку пройти на кухню, чтобы сделать дополнительную обработку в комнате. Сам открыл шкаф и забрал у пенсионерки 18 000 рублей.

Полицейские задержали злоумышленника, возбудили уголовное дело, его ждет суд.