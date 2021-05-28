В Перми покажут премьеру мультфильма «Капризка»

Фото: кадр мультфильма "Капризка".

В Пермском крае впервые за долгое время был снят мультфильм. Он был создан по мотивам произведения пермского писателя Владимира Воробьева. В Перми пройдет III Фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм» и здесь состоится премьерный показ авторского короткометражного сериала «Капризка».

Его продюсерами стали Павел Лунгин, Павел Печенкин, Евгений Панфилов и Денис Сопегин. Мультфильм начали создавать в 2018 году он выполнен в смешанной технике 2D-перекладки и классической пластилиновой перелепки. Мультсериал рассчитан на детскую и семейную аудиторию, его действие происходит в вымышленном городе Простореченске.

Премьера «Капризки» состоится 30 мая в 14.00 на Заводе Шпагина (г. Пермь, ул. Советская, 1Б, Малый театральный зал), зрители увидят 5 первых эпизодов мультсериала из 12. Продолжительность каждой серии – 6,5 минут. Участие бесплатное. Вход по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке.