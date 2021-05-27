В День защиты детей в зоопарке Перми откроется контактный зоопарк

Фото: Пермский зоопарк.

В Пермском зоопарке 1 июня пройдет День защиты детей. Гости смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, посетить мастер-класс по росписи камней и даже стать участниками закладки аллеи.

В 11.00 и в 15.00 пройдут показательные кормления обезьян. Также в этот день откроется детский контактный зоопарк. Он будет работать все лето ежедневно с 12.00 до 15.00. В нем можно увидеть камерунских козочек, кроликов, курочек и цыплят.

По субботам и воскресеньям с 14.00 до 15.00 в зоопарке будут проходить прогулки с животными по зоопарку. Вы сможете поближе познакомиться и сфотографироваться с альпакой, козликом и даже оленем. Прогулки при хорошей погоде продлятся все лето.

Адрес зоопарка: Монастырская, 10.