Многодетные семьи Перми могут подать документы на получение льготы на парковку через МФЦ

Льгота распространяется только на один автомобиль в семье. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 27 мая подать документы на получение льготы на парковку многодетные могут через МФЦ. Семьи с тремя и более детьми могут бесплатно оставлять свои машины в зоне платной парковки на два часа. Для этого нужно внести автомобиль в специальный Реестр транспортных средств многодетных семей города Перми.

В МФЦ нужно будет написать заявление и принести документы: удостоверение многодетной семьи, свидетельство о регистрации транспортного средства, документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства или пребывания на территории Перми. Например, для родителей и детей старше 14 лет достаточно предъявить паспорт со штампом о прописке или свидетельство о регистрации по месту пребывания. На детей младше 14 лет ничего предоставлять не нужно.

Льгота распространяется только на один автомобиль в семье. При этом машина должна быть зарегистрирована на одного из родителей или одного из несовершеннолетних из многодетной семьи.

Госномер внесут в Реестр в течение 10 рабочих дней с даты обращения в МФЦ. Уведомление направят на электронный адрес или в бумажном виде по почте.

Льгота на бесплатную парковку предоставляется на весь срок действия удостоверения многодетной семьи. Таким образом ежегодно подтверждать право на ее получение не нужно.