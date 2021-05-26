Для пермяков будут проводить бесплатные орнитологические экскурсии

Фото: Пермь Первая/ВКонтакте Фото: Борис Меркушев

Весь 2021 года для пермяков будут проводить бесплатные «зеленые классы», посвященные знакомству с птицами Перми, орнитологические экскурсии и соревнования по бердингу.

Первая экскурсия под названием «Птицы долины реки Егошихи» пройдет 27 мая с 07:00 до 08:30. Всех желающих будут ждать в начале маршрута - у «Тропы к Егошихе». Участникам потребуется одежда по погоде, с учетом защиты от клещей и непромокаемая обувь. Также организаторы предлагают взять свой бинокль, а если у вас его нет, то нужно указать это на сайте, куда обязательно нужно перейти для регистрации. Орнитологические экскурсии ориентированы на детей от 7 лет, подростков и взрослых.

Ведущим экскурсии будет орнитолог, специалист управления по экологии и природопользованию администрации Перми Денис Исаков.

– На территории «Егошихинское кладбище» много возрастных деревьев, подходящих для дуплогнездников: на экскурсии мы осмотрим дупло дятла, прислушаемся, не подают ли голос вертишейки и мухоловки-пеструшки, посмотрим в бинокль на гнездо воронов на опоре ЛЭП, у которых должны быть уже большие воронята, – рассказали организаторы мероприятия.