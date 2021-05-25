Отдых в палаточном лагере для пермских детей будет бесплатным

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Пермские дети этим летом смогут отдохнуть в 39 лагерях. Из них 24 загородных, 10 оздоровительных и пять специализированных. Также в самом городе будут созданы 116 пришкольных лагерей. В них школьники смогут проводить время совершенно бесплатно - за счет городского бюджета. Также бесплатным будет отдых в лагерях палаточного типа.

- Что касается форм бюджетной поддержки, то они остались прежними - это сертификат в лагеря на территории Пермского края, компенсация части расходов на оплату путевки в лагеря, расположенные на территории РФ, и субсидии предприятиям на приобретение путевок для детей работников, - рассказал заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.

Родители также смогут вернуть 50 процентов от стоимости путевки, оплаченной картой «Мир», по программе детского кэшбэка. Но пока городские власти не готовы разъяснить, каковы будут конкретные условия участия в ней.