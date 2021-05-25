Нажми на кнопку - и будет результат: в пермских трамваях запустили функцию адресного открытия дверей

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В пермских трамваях «Лев» и «Львенок» - ноу-хау. Теперь, чтобы войти в вагон или выйти из него, пассажирам нужно нажать специальную кнопку.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», функция адресного открытия дверей доступна на всех маршрутах. Это позволит летом уменьшить потери охлажденного кондиционерами воздуха, а зимой - нагретого.

- Кнопки расположены на каждой двери внутри и снаружи салона трамвая и обозначены стикером «Нажмите кнопку для открытия дверей». Имейте в виду, что функция активируется только после остановки трамвая. Во время движения индикатор на кнопке горит красным, на остановке - зеленым. В этот момент пассажиру необходимо ее нажать для открытия дверей, - сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».