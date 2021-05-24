В Перми спасли женщину, которая хотела сбежать из дома по газовой трубе

Спасатели сняли с высоты 2 этажа пожилую женщину. Фото: Юлия Лоза

В Перми 24 мая прохожие заметили на втором этаже дома по улице Ветлужской пожилую женщину. Она стояла на газовой трубе без обуви и говорила о том, что ее закрывают родственники, а ей нужно выйти. Очевидцы вызвали спасателей.

На место приехали спасатели, 73-летняя женщина все это время стояла на трубе. При помощи лестницы они спустили ее на землю. Также на место вызвали наряд полиции, теперь им предстоит разбираться в дальнейшей ситуации.