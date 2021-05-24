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Происшествия24 мая 2021 14:46

В Перми спасли женщину, которая хотела сбежать из дома по газовой трубе

Происшествие случилось на улице Ветлужской
Анна Маркова
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Спасатели сняли с высоты 2 этажа пожилую женщину.

Спасатели сняли с высоты 2 этажа пожилую женщину.

Фото: Юлия Лоза

В Перми 24 мая прохожие заметили на втором этаже дома по улице Ветлужской пожилую женщину. Она стояла на газовой трубе без обуви и говорила о том, что ее закрывают родственники, а ей нужно выйти. Очевидцы вызвали спасателей.

На место приехали спасатели, 73-летняя женщина все это время стояла на трубе. При помощи лестницы они спустили ее на землю. Также на место вызвали наряд полиции, теперь им предстоит разбираться в дальнейшей ситуации.

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