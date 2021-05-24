B2b-маркетплейс «на_полке» выходит в Пермский край

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Маркетплейс для бизнеса «на полке», совместный проект Сбера и Эвотора, начинает работать в Пермском крае. Сервис позволяет малому и среднему бизнесу закупать товары онлайн напрямую у крупных поставщиков и производителей. Пермский край стал седьмым регионом присутствия платформы.

В2b-маркетплейс «на_полке» специализируется на работе с традиционной розницей магазинами «у дома» и HoReCa кафе, гостиницами и офисами. Сравнивая предложения местных и федеральных поставщиков и выбирая товары по лучшей цене, предприниматели могут улучшать ассортимент, сокращать издержки и автоматизировать процесс закупок.

Уже сейчас пермским предпринимателям доступны для заказа 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 27 региональных и федеральных поставщиков. Среди них «Кока-кола Эйчбиси Евразия», «ФудТрэйд», «Бир», «РостМаркет», «Белогорская вода», «Винград» и другие. Для поставщиков и производителей края сервис «на_полке» предоставляет новый канал продаж и возможность расширить свою клиентскую базу с меньшими затратами.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«У сервиса “на_полке” огромный потенциал развития в Пермском крае. В регионе более 5000 торговых точек и почти 1500 предприятий в сегменте HoReCa. Активно развиваются форматы “быстрой еды”: открываются пекарни, кофейные точки. При этом подавляющая часть краевого малого бизнеса пока делает закупки в офлайне. Автоматизация позволит предпринимателям найти выгодных поставщиков, оптимизировать затраты и разнообразить ассортимент».

По данным ИТ-компании «Эвотор», после пандемии показатели малого бизнеса Пермского края постепенно выравниваются. Так, в 1 квартале 2021 года количество работающих магазинов «у дома» выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, средняя выручка на точку выросла на 7%, а средний чек на 8%.

Алексей Ширяев, руководитель b2b-маркетплейса «на_полке»:

«С начала года мы проводили в Пермском крае пилот для изучения востребованности онлайн-закупок, и пришли к выводу, что местный рынок готов к дальнейшему масштабированию сервиса. Сейчас основные клиенты “на_полке” в Перми краевые продуктовые магазины “у дома”, закупающие безалкогольные напитки, бакалею. Средний чек заказа 7500 рублей».

На b2b-маркетплейсе «на_полке» представлены 35 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 400 поставщиков. Покупать товары на маркетплейсе мелким оптом могут любые юридические лица и индивидуальные предприниматели. На апрель 2021 года на платформе зарегистрировались более 56 тысяч пользователей. Средний чек заказа составляет 13,5 тысяч рублей. Оборот заказов «на_полке» в 1 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года вырос на 22%.

Справка

B2b-маркетплейс «на_полке» — совместный проект Сбера и Эвотора. Работает в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе и Перми. Сервис позволяет малому и среднему бизнесу делать онлайн-заказы товаров напрямую у производителей и поставщиков, экономя время и увеличивая маржу. В сервисе зарегистрировано более 56 000 пользователей. Каждый второй клиент сервиса «на_полке» делает повторный заказ. С мая 2020 года в Москве и Московской области «на_полке» также работает с физическими лицами.