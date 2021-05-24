Роман Пономарев: «За нами тысячи семей Закамска»

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Поддержать местные инициативы, помочь делом и советом, улучшить городскую среду для семей сотрудников и соседей – такие задачи ставит перед собой созданный в Перми Общественный совет работодателей и предпринимателей Кировского района. Его председатель Роман Пономарёв уверен, что Закамск – идеальная площадка для открытия своего дела.

Стоит отметить, что подобная структура появилась в Перми впервые, до этого все предпринимательские советы работали только в масштабе города, а в районах были созданы только клубы директоров, которые объединяют крупный бизнес. Теперь же ставится задача развивать именно малый и средний бизнес.

- Как показывает статистика, 35 процентов жителей Кировского района трудоустроены в сфере малого предпринимательства или сами занимаются своим делом, – рассказал председатель совета Роман Пономарёв. - С учетом их семей получается уже почти половина населения района. Нужно, чтобы кто-то отстаивал их права, делился опытом, помогал. Делать это должны мы сами, но в союзе с муниципалитетом.

Совет будет работать с жителями района по развитию их предпринимательских инициатив, от обучения до инвестирования в качественные и необходимые для Закамска проекты. Также участники собираются осуществлять общественный контроль за программами благоустройства и другими бюджетными расходами.

- Не случайно именно в Кировском районе впервые появился такой совет, – отметил Роман Пономарёв. - Это идеальное место для своего дела. Здесь невозможно оказать некачественную услугу или продать что-то испорченное, ведь потребители – это твои соседи. Сделаешь плохо – разоришься, сделаешь хорошо – твой бизнес будет расти. Мы ставим своего рода эксперимент, могут ли предприниматели качественно изменить район, его среду, сделать Закамск самым комфортным в городе с помощью инициативных соседей и при поддержке предпринимателей.

Первое заседание совета прошло при участии и.о. главы Кировского района Михаила Борисова, руководителя районной ЦЗН Ларисы Никифоровой и предпринимателей в сфере торговли, строительства, аренды, медицины, гостеприимства и других сфер.

Предприниматели Кировского района могут попросить поддержки у совета через сайт ЗаЗакамск.РФ или через страничку председателя Романа Пономарёва во ВКонтакте.