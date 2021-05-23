Влетел на полной скорости в столб. В Пермском крае пьяный водитель без прав устроил ДТП

Фото: группа ВК "Подслушано Чайковский"

Вечером в субботу, 22 мая, в Чайковском на улице Промышленной произошло ДТП. Автомобиль врезался в столб. Пострадали два человека: один из них скончался на месте, второго на машине «скорой» увезли в реанимацию.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 26-летний мужчина, лишенный прав, сел за руль нетрезвым. Он не справился с управлением, и его ВАЗ наехал на столб. В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир легковушки - житель Ижевска 1975 года рождения. Сам водитель госпитализирован с различными травмами.

- Известно, что водитель уже отбывал реальный срок наказания в колонии за повторное вождение в состоянии опьянения,- рассказали в полиции. - Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.