«Начнем все заново». Пермская хоккейная команда вернула себе прежнее имя

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб ХК «Молот-Прикамье» изменил название, вернув себе историческое имя «Молот», которое команда носила около сорока лет. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края.

- Начнем все заново. Мы погасили все долги, начали ребрендинг. Команда в следующем сезоне выступит намного увереннее, успешнее. 99 процентов, что мы будем играть в плей-офф, - заявил генеральный директор «Молота» Александр Гулявцев.

Напомним, в прошлом сезоне «Молот-Прикамье» в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги занял 26 место из 26.