В Перми часть центра города будет перекрыта из-за полумарафона

Полумарафон в Перми пройдет в следующие выходные. Фото: Василий Вахрин

В Перми планируется проведение полумарафона «Забег РФ». Он пройдет с 18.00 28 мая до 20.00 30 мая. В связи с этим, часть центра города будет закрыта для движения и стоянки автомобилей.

С 7.00 29 мая до 15.00 30 мая не проехать по улицам:

– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;

– Ленина от дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;

– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;

– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;

– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского.