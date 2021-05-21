В Перми часть центра города будет перекрыта из-за полумарафона

Полумарафон в Перми пройдет в следующие выходные.
Фото: Василий Вахрин
В Перми планируется проведение полумарафона «Забег РФ». Он пройдет с 18.00 28 мая до 20.00 30 мая. В связи с этим, часть центра города будет закрыта для движения и стоянки автомобилей.
С 7.00 29 мая до 15.00 30 мая не проехать по улицам:
– Монастырской от улицы Осинской до дома по адресу: улица Монастырская, 2;
– Ленина от дома по адресу: улица Ленина, 64 до улицы Максима Горького;
– Екатерининской от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Луначарского.