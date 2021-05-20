В Пермском крае мужчина исчез прямо во время рабочей смены

- Фото: архив "КП"

В понедельник, 17 мая, в Государственную инспекцию труда Пермского края поступило сообщение о несчастном случае на одном из предприятий.

- Согласно информации работодателя, 15 мая 2021 года около 13 часов на рабочем месте не был обнаружен работник лесосырьевого производства целлюлозно-бумажной компании в Соликамске. Мужчина работал в древесно-подготовительном участке. Поиски работника в лесосырьевом производстве к положительным результатам не привели. В настоящее время ситуация находится на контроле Государственной инспекции труда в Пермском крае, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации источника "КП", пропавшему мужчине 64 года, и на заводе он работает довольно давно.

- Его вещи и сотовый остались на рабочем месте, а он как сквозь землю провалился, - рассказывает источник. - Обошли весь завод и прилегающую территорию. Были и полицейскими с собаками, но его нигде нет. Не представляю, что могло произойти, но все мы надеемся на лучшее.