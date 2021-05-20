Проект строительства третьего моста через Каму получит федеральное финансирование

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи в Москве обсудил с первым замминистра транспорта России Андреем Костюком реализацию дорожных и транспортных проектов в Прикамье. Глава региона представил первому замминистра планы по строительству нового моста через Каму, который пройдет через створ улицы Крисанова.

«Новый мост включен в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края и Адресную инвестиционную программу региона», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор сообщил, что на строительство моста потребуется около 43 миллиардов рублей и подчеркнул, что объект является крайне важным для региона, поэтому, чтобы закончить строительство в максимально короткие сроки, проекту нужна поддержка Министерства транспорта России. Андрей Костюк отметил важность постройки для региона и выразил готовность помочь в реализации проекта, в том числе федеральным финансированием. Стороны договорились, что власти Прикамья должны начать проектирование нового моста уже в 2021 году.

Напомним, о планах строительства нового моста через Каму Дмитрий Махонин проинформировал президента России Владимира Путина во время рабочей встречи в августе 2020 года. Дмитрий Махонин попросил главу государства рассмотреть вопрос федерального софинансирования в рамках программ модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на 2025 и 2026 годы. Владимир Путин ответил, что профильные федеральные ведомства получат соответствующее поручение.