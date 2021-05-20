В заповедник «Вишерский» приглашают волонтеров

Фото: "Вишерский" заповедник.

Заповедник «Вишерский» приглашает для работы волонтеров, нужна помощь по обустройству экологических маршрутов. Работы будут проходить на территории заповедника.

Требование к волонтерам: умение пользоваться строительными инструментами, опыт в строительных работах, физическая возможности переносить тяжести, сила и выносливость. За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту заповедника по телефону +7 (908) 266 32 70.

На фото Тулымский камень, вид с кордона Лыпья. Там проходит туристский маршрут "Тулымское кольцо".