В Перми десятый день ищут 34-летнюю женщину

Фото: пермский поисковый отряд "Лиза Алерт".

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться всех, кто что-либо знает, где может находиться Лидия Махаматнуровна Биктимирова, которая проживает в микрорайоне Молодежный. Ее разыскивают с 10 мая.

Приметы потерявшейся: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы собраны в хвостик, глаза карие. Была одета в футболку темно-красного цвета и черные брюки, на ногах – бежевые босоножки.

Информацию просят сообщать по телефону 8-904-841-11-66.