«Поехала ночью к другу»: 28-летний житель Перми дважды надругался над 23-летней девушкой

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Пермские следователи рассказали подробности циничного преступления, которое было совершено еще летом прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми.

В августовскую ночь 23-летняя девушка ночью решила навестить своего друга и отправилась в микрорайон Голованово.

- По дороге к его дому за ней проследовал 28-летный мужчина, который, угрожая ножом, затащил потерпевшую в кусты, совершил изнасилование и похитил мобильный телефон, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - После того, как потерпевшая оделась и пошла в сторону дома своего друга, мужчина догнал её и вновь совершил в отношении неё изнасилование.

Суд приговорил насильника к 10 годам 3 месяцам колонии строгого режима.