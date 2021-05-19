«Азот» вручил студентам сертификаты на стипендии

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» традиционно вручил именные сертификаты на получение стипендии от предприятия лучшим студентам учебных заведений Березников и Соликамска.

С Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) и Березниковским политехническим техникумом (БПТ) филиал «Азот» сотрудничает давно и плодотворно. Начиная с 2012 года раз в полугодие предприятие выдает именные стипендиальные сертификаты лучшим студентам. Шанс получить финансовую поддержку и гарантию дальнейшего трудоустройства есть у каждого учащегося. При конкурсном отборе студентов на получение стипендии учитывается успеваемость, активное участие в олимпиадах и в жизни учебного заведения.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Начиная с 2020 года филиал «Азот» отмечает и лучших учащихся Соликамского горно-химического техникума. Так, в этот раз стипендии будут получать по пять студентов из трех учебных заведений.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Компания «УРАЛХИМ» ценит профессионализм своих будущих сотрудников. Эти ребята уже сегодня показывают отличные результаты в учебе, доказывают, что они обладают глубокими знаниями, способностями, имеют активную жизненную позицию. Это лидеры, а такие лидеры нужны предприятию. Сертификаты на получение стипендии в размере 3500 рублей в месяц – это, своего рода, инвестиции в будущее нашего завода.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» тесно сотрудничает с техническими учебными заведениями не только Березников, но и других городов. Среди партнеров предприятия –Томский политехнический университет, Южно-Российский государственный политехнический университет(г. Новочеркасск). Студентов технических специальностей предприятие ежегодно приглашает на прохождение производственной практики, некоторые после окончания учебного заведения становятся частью коллектива филиала «Азот».