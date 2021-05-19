В Перми механика осудили за смерть студента на теплоходе

В Перми студент погиб на теплоходе во время практики.

Летом 2019 года на пассажирском теплоходе «Павел Бажов» произошел несчастный случай. Несовершеннолетний юноша проходил производственную практику. Его наставником и ответственным лицом был назначен старший механик судна.

В день трагедии, он не провел надлежащий осмотр машинно-котельного отделения теплохода, не увидел оголенный кабель, заземления в котельной не было, диэлектрических перчаток студенту не выдали и отправили его выполнять работы. Парень получил удар током и погиб.

Свердловский районный суд Перми признал старшего механика теплохода «Павел Бажов» виновным и назначил 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией судового электрооборудования на морском и речном транспорте, на срок 2 года.

- Пермский краевой суд при апелляционном рассмотрении уголовного дела оставил приговор без изменения, признав его законным, обоснованным и справедливым, - сообщает пресс-служба суда.