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Происшествия19 мая 2021 6:56

В Перми осудили мужчину, который украл у врачей 90 тысяч рублей

Подробности преступления рассказали в прокуратуре
Анна Маркова
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Пока медики были на вызове, их обворовывал преступник.

Пока медики были на вызове, их обворовывал преступник.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде Ленинского района Перми осудили мужчину, которого обвиняли в кражах. С августа по сентябрь 2020 года он украл у врачей станций скорой медицинской помощи около 90 тысяч рублей.

Дожидаясь, когда бригада медиков уедет на вызов, он заходил в помещения фельдшерской, открывал шкафы и забирал личные вещи, банковские карты и деньги медиков. С банковских карт оплачивал покупки, или, если находил пин-кода, снимал деньги с карты.

- Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Пермского края.

ЧП