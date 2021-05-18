В Пермском крае подорожали свекла, капуста и яйца

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Пермьстат посчитал, как изменились цены в Прикамье в апреле. Больше всего, по сравнению с мартом, подорожала свекла – на 24,7 %, картофель - на 19,7 %,капуста – на 14,5% и яйца — на 9,34%. Поднялись в цене рыба, мясокопчености, творожные сырки, шоколад, майонез. Но есть продукты, которые подешевели. Это сливочное масло, свинина, творог, молоко, растворимый кофе, чай и вареные колбасы.

Дороже стали постельное белье, мыло, туалетная бумага, электрочайники, швейные машины, миксеры.

Подорожали солярка и бензин А-95, а вот А-92 наоборот подешевел - на 0,3%.

На 11,8% выросли в цене экскурсионные туры по России, подорожал на 3,65-18,43% проезд в скорых поездах дальнего следования. Одновременно пассажирские авиаперевозки подешевели по сравнению с мартом на 6,92%.

Дороже на 0,93% стала абонентская плата за доступ в Интернет