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Общество15 мая 2021 11:21

96 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Пермском крае

Среди заболевших 6 детей
Анна Маркова
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С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили уже 55 916 жителей региона.

С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили уже 55 916 жителей региона.

Фото: Татьяна АБРАМОВА

В Пермском крае обновили ежедневные данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В крае выявили 96 новых случаев за сутки. Госпитализировали 22 человека, амбулаторно на дому лечатся - 74. Среди заболевших 6 детей. С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили уже 55 916 жителей региона.

Скончались от опасной инфекции 9 пациентов, 615 остаются на лечении в больницах, их них 45 – на аппаратах ИВЛ.

Коронавирус в Перми и Пермском крае