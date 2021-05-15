96 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Пермском крае

С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили уже 55 916 жителей региона. Фото: Татьяна АБРАМОВА

В Пермском крае обновили ежедневные данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В крае выявили 96 новых случаев за сутки. Госпитализировали 22 человека, амбулаторно на дому лечатся - 74. Среди заболевших 6 детей. С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили уже 55 916 жителей региона.

Скончались от опасной инфекции 9 пациентов, 615 остаются на лечении в больницах, их них 45 – на аппаратах ИВЛ.