В выходные в Перми проходит рейд «опасный водитель»

В Перми проводится рейд ГИБДД. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми в выходные сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактический рейд «Опасный водитель». Инспекторы будут выявлять на дороге водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения.

Полицейские напоминают, что состояние алкогольного опьянения - серьезное нарушение. Водитель может лишиться водительских прав на срок до двух лет и получить штраф - 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит водителю уже тюремным сроком до двух лет, лишением прав уже на три года и штрафом до 300 тысяч рублей.

Сообщить о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или ведут себя на дороге неадекватно, можно по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102».