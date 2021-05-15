В Пермском крае полицейские спасли женщину, заблудившуюся в лесу

Заблудившаяся в лесу женщина, вышла на звук сирены. Фото: Василий Вахрин

В Чернушинском районе полицейские спасли 72-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу. Пенсионерка на автобусе ехала из Чернушки в родное село. Идя с конечной остановки, она решила сократить дорогу через лес и заблудилась.

К счастью, у нее был сотовый телефон. Она позвонила знакомым и попросила помощи. Женщина не смогла объяснить, где находится. Тогда одна из ее подруг обратилась в полицию.

- На патрульной машине полицейские поехали в район, где потерялась женщина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Они включили сигнальную громкоговорящую установку, чтобы женщина их услышала.

План сработал, пенсионерка вышла из леса. Она выразила огромную благодарность водителю дежурной части старшему сержанту полиции Ринату Фаизову и оперуполномоченному майору Алексею Харитонову.