В Пермском крае директор частного сада похитила из краевого бюджета 8,5 млн рублей

В Кунгуре предпринимательница похитила бюджетные деньги, выделяемые на детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре директор частного детского сада похитила более 8,5 млн рублей бюджетных средств. Они были выделены ей в качестве субсидий на затраты образовательной деятельности.

С 2014 по 2018 годы она предоставила в Министерство образования Пермского края фиктивные сведения о более чем 60 дошкольниках, которых фактически не было. На ее счет из краевого бюджета перечисляли деньги, но махинация была раскрыта. Против предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

- Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также в счет возмещения ущерба бюджету Пермского края взыскал 8, 5 млн. рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.