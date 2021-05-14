Пермяк отсудил у компании деньги за несостоявшийся круиз

Пермяку пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся круиз. Фото: Анна Маркова

В Перми мужчина обратился в Управление Роспотребнадзора с жалобой на отказ туроператора вернуть деньги за несостоявшийся речной круиз. Компании ООО «Ин Тур Бюро» он заплатил 60 000 рублей, это была предоплата за круиз в августе 2020 года, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции он был отменен.

Мужчина обратился к туроператору и попросил вернуть деньги в течении 90 дней.

- В ответе на претензию ООО «Ин Тур Бюро» указало, что деньги будут возвращены до 14 февраля 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №910 от 23.06.2020 года, истолковав неверно действующее законодательство, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В Роспотребнадзоре подготовили исковое заявление, которое направили к мировой судье. Суд встал на сторону потребителя, 60 000 рублей взыскали с туроператора.