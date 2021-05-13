МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозе и сильном ветре

В Пермском крае 14 мая будет аномально жарко. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае завтра ожидаются грозы, об этом предупреждает МЧС Пермского края. Синоптики дают такой прогноз на 14 мая: завтра будет переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с, при грозе порывы 15–20 м/с. В регион придет аномально жаркая погода. Температура воздуха ночью 12–17°, при прояснениях до 7°, днем 27–32°, местами по северу до 22°.