В Перми полицейские устанавливают личность мужчины, который умер в больнице

В Перми полицейские устанавливают личность мужчины, который 9 апреля скончался в больнице. Фото: Василий Вахрин

В Перми полицейские устанавливают личность мужчины, который 9 апреля скончался в больнице.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, волосы русые, прямые, короткие, нос широкий, спинка носа искривлена вправо, кончик носа заострен.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде танка и надписи: «Дальний Восток» с цифрами 1989-1991; на груди с левой стороны татуировка в виде портрета Ленина; на тыльной стороне правой кисти у основания большого пальца татуировка, выполненная в виде буквы =Ю=; часть зубов отсутствует, на пальцах ног отсутствуют несколько фаланг.

Всех, кто может предоставить информацию о личности этого человека, просьба сообщить по телефонам: 8 (342) 246-82-22, 246-83-66, 246-88-29 или 02.